Punto Final: reportajes y resumen del programa de este 10 de noviembre

Como es habitual cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 10 de noviembre.

PUNTO FINAL: PROGRAMA DE ESTE DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE

LOS GALÁCTICOS: «GARECA VA A VOLVER A PERÚ Y LOZANO ESTARÁ DETENIDO»

Este viernes 15, la selección nacional enfrentará a su similar de Chile en el estadio Monumental. El partido se jugará en medio de una situación compleja para la Federación Peruana de Fútbol, cuyo presidente Agustín Lozano Saavedra y otros directivos fueron detenidos 15 días por presuntamente beneficiarse del patrimonio de esa institución. La madrugada del jueves 7 de noviembre, el fiscal Juan Orihuela Legonia de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada dirigió el operativo que terminó con la detención de 7 personas por los presuntos delitos de fraude en la administración de personas jurídicas, lavado de activos, coacción, corrupción, entre otros; y el allanamiento de 17 inmuebles en Lima, Huánuco, Amazonas, Piura, Lambayeque y Tumbes. Roberto Ramírez explica los 14 hechos que la fiscalía le imputa a los directivos de la Federación Peruana de Fútbol.

ELIZABETH PERALTA Y MARÍA VIDAL: EL CÍRCULO CERCANO DE CHIBOLÍN

Andrés Hurtado “Chibolín, investigado por tráfico de influencias y lavado de activos permanecerá en la cárcel. La sala penal permanente, presidida por el juez César San Martín, por unanimidad ratificó la prisión preventiva por 18 meses en su contra. Pero no hubo consenso para ratificar la comparecencia de la fiscal suspendida, Elizabeth Peralta. Tres magistrados votaron por la libertad de Peralta y 2 por su detención preventiva. Por lo que se ha convocado al juez supremo, Saúl Peña Farfán para que emita el voto dirimente. Mientras tanto, se van conociendo nuevos hechos. María Horna también tuvo acceso a videos almacenados en la computadora de Chibolín, incautada por la fiscalía. En ellos se ven a la expresidenta de la Corte de Lima María Vidal y a la fiscal Peralta compartiendo momentos de mucha familiaridad en Estados Unidos.

TESTAFERRO DE CHIBOLÍN CANTÓ ANTE FISCALÍA: «YO NO SÉ»

En exclusiva el testimonio de Kelly Katherine Medina Meza dado ante la fiscalía de Lavado de Activos, el 19 de setiembre. La secretaria de Andrés Hurtado “Chibolín” admite que es gerente, apoderada legal y representante de varias empresas a pedido expreso del conductor de tv., pero que no sabe nada del funcionamiento, no conoce el nombre de los trabajadores ni cuánto ganan, dice que solo firmaba papeles. También refiere que le hacía transferencias a Hurtado a nombre de terceros, porque él no tenía cuentas bancarias. Además, acepta que fue socia y gerente de la empresa minera de la mamá de los Miu Lei: “Los Ceivos”, pero no conoce a nadie de esa familia. Lo que sí reconoce es que le rendía cuentas de todos sus actos a su jefe, Andrés Hurtado “Chibolín”.

CASO COFRE: EN EL CENTRO DE MÍKONOS

Punto Final ingresó a Míkonos, el condominio que hoy es el epicentro del misterioso viaje del cofre presidencial y del operativo que se realizó sin éxito para capturar al prófugo Vladimir Cerrón. También estuvo en el centro de monitoreo de seguridad. Rodrigo Cruz entrevistó al presidente de la junta de propietarios, Gabriel Herrera, y al personal de seguridad que estuvo de turno el 24 de febrero, cuando el vehículo presidencial supuestamente ingresó a ese establecimiento. Todos niegan que Dina Boluarte haya ingresado al condominio. Versiones que contradicen lo señalado por Jesús Poma, abogado del chofer del cofre. De igual modo, la próxima semana se tienen previstas citaciones en la fiscalía a las sombras de la presidenta, Jhon Janampa y Milagros Vargas, policías que acompañan a todos lados a Boluarte.

LAS CONSTANTES REPROGRAMACIONES DE SANTIVÁÑEZ

La Unidad de Investigación de Latina Noticias ha accedido a una serie de documentos fiscales que da cuenta de la estrategia del ministro del interior, Juan José Santivañez, para dilatar la investigación en su contra por presunto abuso de autoridad. Esta investigación iniciada por la fiscalía de la nación, luego de la publicación de unos audios grabados por el capitán Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como “Culebra”, tiene 120 días de plazo, pero en cuatro meses no ha podido realizar peritajes. Por ejemplo, hasta ahora el titular del Interior no ha acudido a las citaciones fiscales para permitir el levantamiento de sus comunicaciones a pesar de haber dicho públicamente que renunciaba voluntariamente al secreto de sus conversaciones. Jorge Dett habló con los abogados involucrados en este caso.

ENTREVISTA CON EL CANCILLER, ELMER SCHIALER SALCEDO, SOBRE EL FORO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DE ASIA PACÍFICO (APEC)