Chancay: Habla el familiar de mujer desaparecida tras caída de puente

El pasado 13 de febrero, el colapso del puente de Chancay dejó un saldo trágico de tres muertos y más de 40 heridos. Entre los afectados, la familia de Patricia Liberto Salcedo aún busca respuestas. Su esposo, Isaac Trujillo, no ha cesado en su búsqueda desde que ella fue reportada como desaparecida tras el desplome. Patricia, quien viajaba en el bus número 22 de la línea Cruz del Norte, no apareció en hospitales ni en las listas de rescatados. Su familia permanece con la esperanza de encontrarla, pero el dolor de la incertidumbre no cede.

La tragedia también afectó a Ivette Castillo Vega, madre y esposa, quien no pudo regresar a su hogar. A sus 37 años, Ivette viajaba como pasajera número 55, y dejó atrás a su esposo Julio Palacios y dos hijos pequeños. Julio, visiblemente afectado, recordó los proyectos compartidos con Ivette, como su sueño de comprarse una casa en Monzón. La indignación se apodera de los deudos, que no solo lamentan la pérdida, sino también la falta de responsabilidad de las autoridades ante el deterioro de la infraestructura.

Otro de los sobrevivientes, Gilberto Nuñez, relató cómo pudo escapar del bus antes de que se sumergiera en el río. Con heridas en su rostro y el cuerpo lleno de dolor, Gilberto pudo ayudar a otros pasajeros a escapar de la tragedia. Para él, la caída fue una pesadilla que nunca imaginó vivir. La angustia en los ojos de los sobrevivientes y las familias de las víctimas resalta la falta de previsión ante una infraestructura obsoleta.

¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES?

El puente de Chancay, cuya antigüedad supera los 60 años, ha sido objeto de controversia. La concesionaria Norvial y el Ministerio de Transportes aseguran que se realizaron mantenimientos periódicos, pero los vecinos y expertos cuestionan la eficacia de las intervenciones. El fiscal de Huaral, Jorge Torres, ya inició una investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades. Mientras tanto, el puente permanece cerrado, y la comunidad teme que la tragedia se repita debido a la sobrecarga de camiones y buses en otras vías de la región.

