Así luce la frontera entre Perú y Ecuador a pocas horas de elecciones

Este sábado 8 de febrero, la frontera entre Perú y Ecuador amaneció cerrada a pocas horas de las elecciones generales que se desarrollarán este domingo. Como se recuerda, días atrás el presidente, Daniel Noboa, anunció que ordenó el cierre temporal de sus fronteras entre el 8 y el 10 de febrero, con la finalidad de frenar cualquier posible «intentos de desestabilización de grupos armados».

Desde el puente Internacional, en la frontera entre Perú y Ecuador, nuestro corresponsal Jhon Seclén detalló que se colocaron doble reja en la zona y que solo está permitido el acceso a ecuatoriano.

Además, en la zona de frontera se pudo observar el despliegue de una gran cantidad de efectivos policiales.

En medio del enlace en vivo, un ciudadano denunció ante nuestras cámaras que la situación le afectó debido a que él y su hija tenían una cita médica, pero solo puede ingresar la menor porque ella es ecuatoriana.

«Tenemos una cita médica, tanto ella como yo. Yo soy peruana, pero ella es ecuatoriana, pero por ese tema no me dejan entrar. Yo tenía que entrar a las 8 a.m., ella sí puede entrar, pero cómo la voy a dejar entrar, ella es menor de edad», comentó.