El desgarrador testimonio de sobreviviente a accidente en Real Plaza Trujillo: «He visto el techo caer sobre mi familia»

El pasado 21 de febrero, Alfredo Beltrán decidió cumplirle la promesa a sus tres hijos y a su esposa de salir a compartir un momento en familia, el lugar escogido para disfrutar juntos fue el centro comercial Real Plaza Trujillo; sin embargo, lo que debería ser un momento grato se terminó convirtiendo para él, en el más angustiante de su vida: cuando el techo del centro comercial terminó desplomándose y su familia se quedó atrapada.

A través de sus redes sociales, Beltrán confiesa que se animó a escribir el extenso texto y compartirlo públicamente porque desea liberar la ansiedad que se quedó con él al pensar que había perdido a su familia.

“Escribo lo vivido porque siento que es una forma de liberar la ansiedad que aún tengo. ¡He visto el techo caer sobre mi familia! Me separé de ellos un instante para recoger la comida y los dejé sentados justo en el centro del patio de comida. A mis 3 pequeñitos con mi esposa. Fueron segundos, al llegar al stand se escucharon como una tira de explosiones, tan fuertes como un terremoto que solo me hicieron retroceder, pero al girar y ver a mis hijos y mi esposa, cinco segundos bastaron para que todo el techo cayera sobre las 200 personas en el patio y sobre mis hijos», narró en las primeras líneas.

Ante la impactante escena de terror, el padre de familia cuenta que buscó todas las formas para intentar llegar al centro del patio, lugar donde había dejado a su esposa acompañada de sus tres pequeños hijos, de 8, 6 y 3 años.

«En segundos se volvió oscuro y el agua contra incendios creaba la escena de una tormenta y lluvias. Solo atiné a gritar que no era posible. Mis hijos nooooo, mi familia nooo. ¡No todos mis hijos! Y con la desesperación, el temor y el dolor profundo de un padre que lo pierde todo, hice todo lo posible por meterme debajo de los escombros y tratar de llegar al patio (…) Era imposible. Cada niño que sacaba tenía la esperanza de también sacar a mis hijos», explicó.

ME QUEBRÉ Y CAÍ DE RODILLAS Y TUVE QUE ACLAMAR A DIOS

Con el alma destrozada y pensando en que su vida tenía que continuar sin su familia, Alfredo finalmente recibió un mensaje de su esposa, quien le dijo que ella y dos de sus hijos estaban con vida, atrapados debajo de una mesa. Sin embargo, uno de los menores, al escuchar el estruendo del techo, terminó corriendo en dirección a su padre y el techo terminó cayendo sobre él.

«Yo pude continuar ingresando con esperanzas de encontrar a los míos, pero con la mente y el alma destrozada de pensar que no me podré recuperar y que mi vida no seguiría sin ellos (…) Me quebré y caí de rodillas y tuve que aclamar a DIOS, pidiendo su voluntad, pero fuerza para sobrellevar lo que fuere. Quince minutos pasaron, que fue una eternidad, para recibir mensaje de mi esposa, diciendo que están atrapados bajo una mesa. Ella y mis 2 hijos a salvo, pero con la tristeza de haber perdido a mi segundo hijo, pues al escuchar el estruendo se escapa de las manos de mi esposa y corre en mi dirección sin tener tiempo a cubrirse y el techo cayendo sobre él», agrega.

TRAS UNA INTENSA BÚSQUEDA, SU HIJO SALIÓ DESDE LOS ESCOMBROS

«He gritado tantas veces su nombre, que cada grito era de dolor de no verlo más sonriendo. Luego me cuenta un joven repartidor que habían visto a un niño salir arrastrado hasta la puerta de salida en dirección a los baños. Mi hijo siempre preguntaba para qué era esa puerta y esta vez se arrastró hasta allá, porque su pie tuvo una fractura. Me habré lastimado yo, pues cojeaba hasta llegar a donde decían que habían visto un niño salir, y gritaba su nombre nuevamente, y me dijeron “acá hay un niño Fabrizio” y gracias a Dios era él», recuerda sobre cómo encontró a su hijo.

Asimismo, el padre de familia denunció que ante la emergencia, ellos han tenido que asumir los gastos de la clínica. Sin embargo, es claro al afirmar que ninguna reparación le sacará el sentimiento de dolor que ha vivido y contó que pasado el incidente sus hijos siguen despertándose gritando en las noches.

«Hemos pagado en la clínica, muchos gastos.. y sus protocolos de seguro no funcionaron, tuve que pagar para llevar a mi casa a mi niño… tuvimos los dos fracturas en los pies y heridas de cortes en la cabeza. REAL PLAZA DEBE PAGAR ESO… pero ninguna reparación sacará de mi todo el sentimiento de dolor, temor y desesperación de lo vivido. TENGO MOMENTO EN BLANCO y me sigue conmoviendo el corazón la idea de lo vivido. y me conmueve al ver a mi familia conmigo por mas tiempo en esta vida«, finaliza.