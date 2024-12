Esposa e hija de empresario secuestradas son rescatadas: pedían S/2 millones para liberación

La policía del grupo terna en Madre de Dios logró liberar a la esposa e hija de un empresario, quienes fueron secuestradas el pasado lunes 2 de diciembre. Uno de los delincuentes fue abatido por la policía y otros tres huyeron en medio de la selva.

La mujer recogía a su hija de su colegio, cuando fue interceptada por una camioneta, de donde descendieron 4 delincuentes armados de fuego y las metieron a la camioneta para luego llevarlas hasta fuera de la ciudad, por la vía Interoceánica.

Luego, los secuestradores se habrían comunicado con el esposo de la víctima, a quien le habrían pedido por el rescata la suma de dos millones de soles. En una negociación le abrían rebajado la suma hasta un millón y medio de soles.

Con la denuncia por el secuestro de la madre y su menor hija, la policía, logró dar el paradero de los secuestradores, y se organizó un operativo, para el rescate.

La madre y su menor hija fueron encontradas en el kilómetro 45 de la vía Interoceánica, en medio de la selva, abrazadas dentro de una carpa de camping, “no me maten, no me maten», se le escucha decir. A lo que un policía, le dice: “Somos la policía”.

En el secuestrador abatido, aún no ha sido identificado y está como NN, en su poder se halló un arma de fuego marca Taurus, modelo G3, con número de serie adc109035 color negro, con el que disparo contra el personal policial.

VIDEO RECOMENDADO