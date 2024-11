Estudiante de medicina es hallada sin vida en su dormitorio: principal sospechoso es su pareja

Una joven estudiante de medicina de la Universidad César Vallejo, fue hallada sin vida dentro del dormitorio que alquilaba en la urbanización Los Jazmines, en la provincia de Piura. Los familiares de la víctima señalan a su pareja como el responsable.

“Yo pido a la presidenta Dina Boluarte, al ministerio de la Mujer que se haga justicia, que no quede impune, ella era una niña muy tranquila. Ahora me llegó la noticia, una amiga revela todo lo que ella estuvo sufriendo, este joven la estuvo maltratando, ella tenía hematomas, todas las pruebas están. Ella ya iba a cumplir dos años en Piura”, expresó la madre de la joven de solo 19 años.

El padre de la jovencita manifestó que la pareja de su hija se presentó a la primera citación; sin embargo, no ha declarado nada. “Hasta el momento no se presenta, no habla, no quiere hablar. Se presentó en la primera citación, y no ha declarado nada. Y ya no ha ido”, comentó.

Además, los familiares mostraron la conversación que mantuvo Nohemy Santin Vinces con una amiga, a quien le confesó que era maltratada por su pareja. Incluso, mostraron fotografías donde muestra las heridas que le provocó el hombre.

El cuerpo de Nohemy fue trasladado a la morgue de Piura, donde se espera se realicen las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias que rodean su muerte.

