Ladrón es capturado y atado con sogas tras intentar robar en colegio

Un ladrón fue capturado y atado con sogas, en manos y pies, cuando buscaba escapar luego de robar el Colegio Nuestra Señora del Carmen, en la ciudad de Juliaca, región Puno.

Los perros que viven en la escuela alertaron sobre la presencia del intruso. El sujeto de 25 años habría llegado al colegio con un cómplice para robar carpetas, televisores y otros materiales para uso escolar.

Los trabajadores señalan que no es la primera vez que buscan llevarse los objetos de valor de este centro educativo.

Según el detenido, recién había conocido a su compañero y fue él quien lo convenció para cometer el asalto. «Mi amigo me dijo que entrara, que me va a esperar afuera. Le dije que no, pero él, a la mala, me empujó. Él debe estar afuera. Lo conozco de la discoteca, me dijo vamos a ir allá. Yo no conozco este lugar, no sé dónde estaré», dijo el ladrón atrapado.

Al lugar llegó el serenazgo para trasladar al delincuente hasta la dependencia policial, donde se iniciaron las investigaciones.

