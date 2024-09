Bono de S/ 380: ¿cuáles son los requisitos y desde cuándo se paga?

El Congreso de la República anunció la entrega de un bono extraordinario de S/380. Conoce en esta nota desde cuándo se entregará y los requisitos que debes cumplir para acceder a este beneficio.

Mediante la Ley 32121, publicada el 20 de septiembre en el Diario Oficial El Peruano, se autoriza de manera excepcional y por única vez, durante el año fiscal 2024, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Defensa y a los gobiernos regionales, a dar un bono extraordinario de S/ 380 a los siguientes profesionales:

Docentes nombrados y contratados de instituciones de educación básica y técnico productiva en todo el país.

nombrados y contratados de instituciones de educación básica y técnico productiva en todo el país. Auxiliares de educación , tanto nombrados como contratados, de esas mismas instituciones.

, tanto nombrados como contratados, de esas mismas instituciones. Maestros de instituciones educativas de educación básica gestionadas por el Ministerio de Defensa.

Esta medida fue propuesta por el Ejecutivo con el objetivo de reconocer la importante labor que desempeñan los profesores y auxiliares de educación en la formación de los estudiantes. Se destaca su función pedagógica, tanto dentro como fuera del aula, y el apoyo que brindan en las actividades formativas y disciplinarias.

¿CUÁNDO SE ENTREGARÁ EL BONO EXTRAORDINARIO DE S/ 380?

De acuerdo con Eloy Cantoral, director general de Desarrollo Docente del Ministerio de Educación, este bono extraordinario de S/ 380 se pagará entre octubre y noviembre del presente año, esto como resultado de la negociación colectiva.

En comunicación para Agencia Andina señaló: «estamos trabajando desde el Ejecutivo en la elaboración del decreto supremo para hacer efectivo este pago lo antes posible, el cual beneficiará a cerca de 420 mil docentes nombrados, contratados y auxiliares de educación«.

El funcionario recordó que este sería el tercer bono extraordinario entregado a docentes y auxiliares de educación durante la actual gestión presidencial. El primero, de S/ 950, se otorgó en febrero del 2023; y el segundo, de S/ 220 soles, en diciembre del mismo año.

REQUISITOS PARA RECIBIR EL BONO EXTRAORDINARIO DE S/ 380

Para recibir el bono extraordinario, los docentes y auxiliares deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con un vínculo laboral vigente a la fecha de publicación de la presente norma .

. Estar registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) al 31 de diciembre del 2023.

Cabe apuntar que se considerarán como días de trabajo efectivo los períodos de descanso vacacional y las licencias con goce de remuneraciones.

Este bono no tiene naturaleza remunerativa ni carácter pensionable y no está sujeto a cargas sociales ni forma parte de los beneficios laborales, es decir, no está sujeto a ningún tipo de descuento.

Además, no constituye base de cálculo para la compensación por tiempo de servicios (CTS) ni para cualquier otro tipo de bonificaciones, asignaciones o entregas económicas.

La ley también autoriza al Minedu a realizar modificaciones presupuestarias, sin requerir recursos adicionales del tesoro público, a favor de los gobiernos regionales, del Ministerio de Defensa y de las unidades ejecutoras de educación de Lima Metropolitana, por un monto de S/ 155.2 millones a fin de financiar este bono.

