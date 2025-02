Cómo evitar estafas al comprar entradas de conciertos de artistas como Shakira

El esperado concierto de la icónica artista colombiana Shakira, que finalmente tuvo lugar el lunes 17 de febrero en Lima, fue un evento muy anticipado por miles de fanáticos. Este espectáculo se había reprogramado después de que la primera fecha se cancelara debido a problemas de salud de la cantante, lo que generó aún más expectativa entre sus seguidores peruanos. Sin embargo, esta celebración musical no estuvo exenta de incidentes lamentables que ensombrecieron la experiencia para algunos.

Mientras miles de asistentes disfrutaban de la energía y el talento de Shakira en el escenario, otros se encontraban lidiando con una amarga decepción. Muchos de ellos habían sido víctimas de estafas al comprar entradas falsas, lo que les impidió acceder al evento y vivir la emoción del concierto en vivo.

Tras los incidentes denunciados, el programa digital Alerta Latina, la periodista María Horna entrevistó al coronel Freddy Delgado, jefe de la División de Estafas de la Policía, quien brindó algunas recomendaciones para evitar ser víctimas de estafa.

“Actualmente, tenemos eventos artísticos que ofrecen entradas por plataformas digitales. Lo primero es comprar a través de las páginas oficiales, hay tiendas reconocidas a las que debe registrarse en ellas y tener la seguridad de que el producto que va a recibir. No deberíamos hacer compras en redes sociales que no nos ofrezcan esta garantía”, explicó.

«Si hay venta de entradas con un precio que no corresponde a lo que están ofertando de manera formal, es un indicio que algo está pasando. Lo otro es no compartir nuestros códigos y otras personas usar estas entradas. Y tercero no debemos hacer compras a tercera personas en el lugar del evento”, añadió.