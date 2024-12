HOY inicia el registro obligatorio de inquilinos extranjeros: así es el proceso virtual

Desde HOY, martes 10 de diciembre, los hospedajes y arrendadores deben registrar a los ciudadanos extranjeros, a los que les ofrezcan sus servicios, en una plataforma virtual gratuita de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

De acuerdo al Decreto Supremo N.° 011-2024-IN, que modifica la Ley de Migraciones y su Reglamento, los hospedajes y arrendadores deberán también exigir los documentos de viaje o de identidad de las personas extranjeras.

¿CÓMO REGISTRAR A INQUILINOS EXTRANJEROS EN MIGRACIONES? ESTOS SON LOS REQUISITOS

Según el decreto supremo, los administradores de establecimientos de hospedaje o arrendamientos deberán cumplir con el siguiente proceso:

Solicitar la presentación de documentos vigentes que validen la identidad del extranjero, como el pasaporte en el caso de turistas o el Carné de Extranjería y CPP (Carné de Permiso Temporal de Permanencia) para los residentes en el país.

Registrar la información de los huéspedes de manera detallada en la plataforma de Migraciones, incluyendo nombres completos, nacionalidad, sexo, fecha de nacimiento, así como las fechas de ingreso y salida previstas.

Permitir el acceso a Migraciones para facilitar la fiscalización y verificación migratoria.

Enviar la información de forma inmediata a través del portal oficial virtual de la Superintendencia de Migraciones.

¿QUÉ PASA SI NO REGISTRO A LOS INQUILINOS EXTRANJEROS?

Los hospedajes que no cumplan con la disposición y no soliciten la documentación a las personas extranjeras no registren adecuadamente su información ni la transmitan a la plataforma de Migraciones, serán pasibles de sanción con multas de hasta dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que corresponde a un monto de hasta S/10.300.

