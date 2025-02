Paro de transportistas: ¿será feriado o día no laborable este 6 de febrero?

Este jueves 6 de febrero, Lima y Callao vivirán una movilización total de 24 horas, por parte del sector de transporte público y otros gremios, que exigen una respuesta del gobierno ante la ola de extorsión, sicariato y delincuencia que afecta al país.

Este paro podría generar inconvenientes en la movilidad de los trabajadores de los sectores público y privado. Por ello, muchos usuarios de las redes sociales se preguntan el jueves de esta semana será feriado o día no laborable. Aquí te lo contamos.

¿SERÁ DÍA NO LABORABLE O FERIADO ESTE 6 DE FEBRERO?

De acuerdo con el calendario oficial de feriados y días no laborables, el 6 de febrero no ha sido declarado día no laborable o feriado. A pesar de la movilización, no se ha dispuesto un asueto nacional en beneficio de los trabajadores.

En respuesta a la situación, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) podría considerar una tolerancia de dos horas para que los trabajadores lleguen a sus lugares de trabajo sin mayores complicaciones.

Cabe resaltar que el sector de transportistas ha expresado su preocupación por la creciente inseguridad que enfrentan, demandando medidas urgentes del Gobierno para garantizar su seguridad y combatir la criminalidad.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ