Retiro AFP 2024: Si ya pasaron las fechas del cronograma, según último dígito de DNI, ¿aún puedo tramitarlo?

Miles de peruanos han accedido a la primera unidad impositiva tributaria de sus fondos de pensiones debido a que ingresaron su solicitud, de manera virtual, a mediados de mayo, según la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Pero, si no lo hiciste, recuerda que tienes una chance para tramitar el retiro de sus ahorros de jubilación. Te pasamos el dato en esta nota.

CRONOGRAMA DE SOLICITUDES DE RETIRO

Si eres aportante del Sistema Privado de Pensiones (SPP), este año podrás acceder parcialmente a tus fondos hasta 4 unidades impositivas tributarias, lo que equivale a 20.600 soles. Este beneficio está dirigido a todos los afiliados y sin excepción, pero para acceder a tu dinero debes tener en cuenta el dígito final de tu DNI.

Revisa cuándo puedes solicitar tu retiro de fondos:

0, letra u otro: 14 y 17 de junio, y 1 de julio.

14 y 17 de junio, y 1 de julio. 1: 20 y 21 de mayo, y 18 de junio.

20 y 21 de mayo, y 18 de junio. 2: 22 y 23 de mayo, y 19 de junio.

22 y 23 de mayo, y 19 de junio. 3: 24 y 27 de mayo, y 20 de junio.

24 y 27 de mayo, y 20 de junio. 4: 28 y 29 de mayo, y 21 de junio.

28 y 29 de mayo, y 21 de junio. 5: 30 y 31 de mayo, y 24 de junio.

30 y 31 de mayo, y 24 de junio. 6: 3, 4 y 25 de junio.

3, 4 y 25 de junio. 7: 5, 6 y 26 de junio.

5, 6 y 26 de junio. 8: 10, 11 y 27 de junio.

10, 11 y 27 de junio. 9: 12, 13 y 28 de junio.

Este 1 de julio es el día para las personas que su DNI termina en 0. Este cronograma publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) tiene un detalle importante que debes tener en cuenta. Si se te pasó ingresar tu solicitud de retiro, no te preocupes que podrás hacerlo desde el 2 de julio hasta el 17 de agosto . Si no lo haces en este mes y medio, no tendrás opción a acceder a tus fondos de pensiones.

ESTE ES EL PASO A PASO PARA REGISTRAR MI SOLICITUD

Recuerda que tienes una nueva oportunidad para ingresar la solicitud de retiro, en caso no lo hayas hecho en el cronograma de la SBS. Si tienes dudas de cómo hacerlo, te alcanzamos el paso a paso para que tu trámite sea completamente seguro.

Ingresa a este LINK: https://www.solicitaretiroafp.pe/.

Haz click en “ quiero retirar ”.

”. Luego de ello, te abrirá el reglamento del Retiro AFP 2024, y al finalizar de leerlo debes hacer click en “ iniciar mi solicitud ”.

”. Después, debes seleccionar el tipo de documento según sea tu caso: DNI, carné de extranjería, carné militar y policial, libre adolescentes, pasaporte, permiso temporal de permanencia, carné de identidad de relaciones exteriores, carné de permiso temporal de permanencia, cédula de identidad de extranjero o carné de solicitante refugio.

Insertar tu número de DNI y el dígito verificador.

Digita tu fecha de nacimiento

Click en “ No soy un robot ”, luego de ello “ consultar ” (aquí te aparecerá si te corresponde esta fecha retirar tu dinero).

”, luego de ello “ ” (aquí te aparecerá si te corresponde esta fecha retirar tu dinero). Si estás en la fecha correspondiente, ingresa la clave con la que accedes a la web de tu AFP . Luego, dale clic a “ Validar ” y, tras confirmar que accedes al retiro, presiona el botón “ Registrar tu solicitud ”.

. Luego, dale clic a “ ” y, tras confirmar que accedes al retiro, presiona el botón “ ”. Después te aparecerá el monto que tienes disponible para retirar, por lo que deberás responder a la pregunta: “¿Cuánto es lo que deseas retirar de tu fondo?”

Te preguntará si quieres trasladar tu fondo a una cuenta de tu banco o a una cuenta de tu AFP de “libre disponibilidad”. Luego de la selección, debes darle clic a “Continuar”

Deberás elegir el lugar del destino del retiro ( pago en una entidad financiera en Perú o pago en un banco en el extranjero ). Además, deberás agregar los datos de tu lugar de residencia (departamento, provincia, distrito y dirección).

). Además, deberás agregar los datos de tu lugar de residencia (departamento, provincia, distrito y dirección). Al ingresar los datos de pago en la entidad financiera, debes escoger entre dos alternativas: “Depósito en cuenta”.

Finalmente, señala tu información de contacto (Correo electrónico y número de teléfono celular actual)

Si has completado todos los datos de manera correcta, te saldrá el mensaje: “¡Bien! Creamos tu solicitud. Te saldrá un número de trámite y guárdalo para que le hagas seguimiento.