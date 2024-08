Yape te reembolsa hasta S/3.500 en casos de robo o fraude: así puedes acceder

Yape, la billetera digital del Banco de Crédito del Perú (BCP), ha anunciado una nueva medida de seguridad para sus clientes: un seguro económico que promete devolver hasta S/3,500 en casos de robo o fraude. Este lanzamiento busca ofrecer una mayor tranquilidad financiera a los usuarios de Yape, que actualmente suman cerca de 15 millones en todo el territorio nacional.

YAPE: ¿COMO PROTEGER MI DINERO?

Podrás proteger tu efectivo con el seguro, denominado ‘Dinero más seguro’, que tiene un costo mensual de S/4.99 y está diseñado para proteger a los usuarios en tres situaciones específicas: compras no reconocidas, transferencias no reconocidas y retiros de dinero no reconocidos. Los usuarios pueden activar esta protección a través de la aplicación de Yape, garantizando así la seguridad de sus fondos ante posibles incidentes delictivos.

El seguro cubre hasta S/3,500 anuales, distribuidos en las siguientes categorías:

Compras no reconocidas : Hasta S/1,000 en comercios a nivel nacional y en compras por internet, incluyendo operaciones de Yape POS y QR, así como compras con tarjetas de crédito o débito BCP debido a robo, hurto, pérdida o fraude por internet.

: Hasta S/1,000 en comercios a nivel nacional y en compras por internet, incluyendo operaciones de Yape POS y QR, así como compras con tarjetas de crédito o débito BCP debido a robo, hurto, pérdida o fraude por internet. Transferencias no reconocidas : Hasta S/1,500 realizadas a través de canales virtuales del BCP, incluyendo Yape, como consecuencia del robo, hurto, pérdida o cambiazo de las tarjetas, secuestro dentro del territorio nacional, o fraude por internet.

: Hasta S/1,500 realizadas a través de canales virtuales del BCP, incluyendo Yape, como consecuencia del robo, hurto, pérdida o cambiazo de las tarjetas, secuestro dentro del territorio nacional, o fraude por internet. Retiros de dinero no reconocidos: Hasta S/1,000 retirados de cajeros automáticos (ATM) y agentes BCP debido al uso forzado de tarjetas de crédito o débito BCP dentro del país.

YAPE: ¿CÓMO ADQUIRIR EL SEGURO?

Activar el seguro es un proceso facil, se realiza completamente a través de la aplicación de Yape. Los pasos son los siguientes:

Descargar la aplicación de Yape: Disponible en la App Store y Google Play. Registrarse en Yape: Seguir las instrucciones de la aplicación para completar el registro. Acceder a la sección de seguridad: Dentro de la aplicación, dirigirse a la sección de seguridad o protección. Activar la protección: Seleccionar la opción para activar la protección ‘Dinero más seguro’ y seguir las instrucciones. Realizar el pago de la suscripción: Completar el pago mensual de S/4.99 para activar la cobertura.

Es fundamental estar al tanto de las exclusiones del seguro ‘Dinero más seguro’ de Yape para evitar malos ratos. Este seguro no cubre eventos no reconocidos que ocurran antes de contratarlo, ni aquellos causados por fraude telefónico. Tampoco incluye clonación, falsificación o adulteración de tarjetas BCP, ni tarjetas de crédito adicionales sin el nombre del titular. Además, quedan fuera de la cobertura las tarjetas de otras entidades financieras, el hurto o pérdida de dinero retirado de cajeros automáticos, y los siniestros ocurridos bajo la influencia de narcóticos, drogas o alcohol.