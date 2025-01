Speed alaba a fanaticada peruana con mensaje que se hizo viral en redes sociales

Darren Jason Watkins Jr., más conocido como Speed, llegó a Lima, Perú, y muchos se encuentran a la expectativa sobre los lugares que viene visitando el popular streamer estadounidense, quien se encuentra acompañado del influencer ElZeein.

En medio de su visita, Speed alabó a la fanaticada peruana indicando que es «el país más loco que ha visitado por Sudamérica». Incluso comparó lo que le viene ocurriendo en Perú con lo que experimentó en su visita a Indonesia. En el clip, que se hizo viral en redes sociales, el streamer aparece vistiendo una camiseta de la selección peruana.

Cabe recordar que, durante su transmisión en vivo, Speed, acompañado del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se subió al palco del Palacio Municipal para realizar un salto. Acompañado de sus seguidores, el streamer de 20 años realizó su acto de acrobacia.

🚨| NEW: Speed has announced Peru as the craziest country he has visited in his South America tour, and compared it to his trip in Indonesia! 🇵🇪



Speed ha anunciado que Perú es el país más loco que ha visitado en su gira por Sudamérica y lo comparó con su viaje a Indonesia! 🇵🇪 pic.twitter.com/2LE6lkYAWT