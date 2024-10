Arquero de Los Chankas se retira del fútbol y no taparía ante Universitario en Andahuaylas

Le pone fin a su carrera. Daniel ‘Canguro’ Ferreyra colgará sus guantes para retirarse del fútbol, pues así lo anunció previo a la última fecha del Torneo Clausura en donde Los Chankas recibirán a Universitario de Deportes en Andahuaylas.

Si bien Ferreyra se retirará del fútbol este domingo, el portero no confirmó si taparía este fin de semana, pues viene arrastrando una lesión. «Ya tomé la decisión de retirarme, no sé si atajaré, creo que no, así que me retiraré alentando a los chicos. Vengo arrastrando una lesión después del partido contra Sport Huancayo (jornada 12)», indicó el argentino.

"HE TOMADO LA DECISIÓN DE RETIRARME, CREO QUE ES MOMENTO Y TOCA DISFRUTAR DE ESTA ÚLTIMA SEMANA"



🗣️ Daniel Ferreyra, arquero de Chankas, sobre su retiro del fútbol profesional 🆚 Universitario



"Lamentablemente no creo que juegue, he tenido un problema en el menisco"

Asimismo, el portero contó que tenía una operación en un menisco, sin embargo, decidió no hacerlo para poder estar con su equipo hasta la última fecha. Pese a que la presencia de Ferreyra no está confirmada en el partido del domingo ante Universitario, el ‘Canguro’ advirtió al rival.

“Es un partido súper complicado con cosas en juego ante un rival de los mejores (…) pero nosotros de locales somos muy fuertes. Hemos hecho grandes partidos (…) Ojalá este no sea la excepción y podamos lograr un triunfo para darle la última alegría a la gente de Chankas”, indicó.

