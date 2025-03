Carlos Zambrano y su mensaje con el que incendió la previa del Perú vs. Venezuela

El zaguero Carlos Zambrano, quien asoma como titular ante Venezuela, prometió no guardarse nada este martes ante los llaneros, en Maturín, porque se trata de un partido en el que todos los jugadores de la selección peruana tienen que dejar la vida para ganarlo y así volver a la vida en las Eliminatorias.

Consciente de que las opciones de ir al Mundial 2026 se van esfumando para la selección peruana, Carlos Zambrano está decidido a dar pelea hasta el final. Es por ello asegura que ante Venezuela está prohibido perder y que ven a este cotejo como el envión que necesitan para ir en busca de la zona de repechaje.

“Gracias a Dios, se dio el objetivo principal que era ganar a Bolivia. Estamos en una situación muy incómoda, seguimos prácticamente últimos. Y tenemos que seguir remando, no podemos bajar los brazos. Estamos con la ilusión de que este puede ser nuestro envión anímico para poder renacer porque estábamos últimos en la tabla y con muy pocas opciones. Creo que esta fecha doble, son seis puntos que tenemos que apuntar”, dijo el jugador de 34 años.

“Sabemos que es un partido a ganar. Es prácticamente nuestra última bala. Es un rival muy directo, que si ganamos nos metemos a la pelea; pero si perdemos, se acabó el sueño . Nosotros la tenemos clara. Así como ustedes periodistas opinan y comentan, como jugadores sabemos que este es el partido”, agregó, según recogió el portal Andina.

«TENEMOS QUE DEJAR LA VIDA»

El zaguero de Alianza Lima fue más allá y aseguró que está dispuesto a poner en riesgo su integridad física con tal de que la selección peruana logre la victoria, ya que cree que es un partido en que toda la escuadra nacional debe dejar la vida.

“Lo importante sumar. Como siempre, dar lo máximo de mí, entregarme al 100% y no guardarme nada, por más que mi integridad esté en riesgo, no me importa. Creo que es un partido en el que tenemos que dejar la vida”, precisó.

Carlos Zambrano no pudo estar presente en el partido ante Bolivia, el pasado jueves, debido a que tenía que cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Ahora, ante Venezuela, ingresará por Luis Abram para hacer dupla con Renzo Garcés en la zaga central.

El crucial encuentro entre Perú vs. Venezuela, que se jugará el martes 25 de marzo, a las 19:00 horas, en el estadio Monumental de Monagas.

¿A QUÉ HORA JUEGA PERÚ VS VENEZUELA?

El partido entre Perú y Venezuela está programado para el martes 25 de marzo a las 7:00 de la noche en Maturín. Pues la ‘Vinotinto’ es local en esta oportunidad y ahora busca vencer a Perú para seguir luchando por llegar al repechaje.

HORARIOS PARA VER EL PERÚ VS VENEZUELA

En caso estés fuera del país, aquí te dejamos un listado de los horarios en el mundo para ver el Perú vs Venezuela desde Maturín.

Perú: 19:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Colombia: 19:00 horas

España: 2:00 horas (miércoles 26 de marzo)

Estados Unidos: 20:00 horas

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7