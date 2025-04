CONMEBOL – Copa Sudamericana: América de Cali vs Corinthians Grupo C – Fecha 2

El próximo martes 8 de abril, a partir de las 19:30 horas, Corinthians visita a América de Cali en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo C del torneo Copa Sudamericana 2025.

Así llegan América de Cali y Corinthians

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de América de Cali en CONMEBOL – Copa Sudamericana

América de Cali fue derrotado en el Centenario frente a Racing (U) por 3 a 1 en el marcador.

Últimos resultados de Corinthians en CONMEBOL – Copa Sudamericana

Corinthians llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Huracán.

En la tabla del Grupo C, Los Diablos Rojos están en la cima y tienen 3 puntos con 3 goles anotados, mientras que Corinthians todavía no sumó y no quiere alejarse de los primeros puestos (ocupa el tercer lugar).

El encargado de impartir justicia en el partido será Jesús Valenzuela Sáez.

Próximos partidos de América de Cali en CONMEBOL – Copa Sudamericana 2025

Grupo C – Fecha 3: vs Huracán: 23 de abril – 19:00 (hora Argentina)

Grupo C – Fecha 4: vs Corinthians: 6 de mayo – 21:30 (hora Argentina)

Grupo C – Fecha 5: vs Huracán: 14 de mayo – 23:00 (hora Argentina)

Grupo C – Fecha 6: vs Racing (U): 27 de mayo – 21:30 (hora Argentina)

Próximos partidos de Corinthians en CONMEBOL – Copa Sudamericana 2025

Grupo C – Fecha 3: vs Racing (U): 24 de abril – 19:00 (hora Argentina)

Grupo C – Fecha 4: vs América de Cali: 6 de mayo – 21:30 (hora Argentina)

Grupo C – Fecha 5: vs Racing (U): 15 de mayo – 19:00 (hora Argentina)

Grupo C – Fecha 6: vs Huracán: 27 de mayo – 21:30 (hora Argentina)

