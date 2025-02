Cristiano Ronaldo: «Soy el mejor jugador de la historia, no vi a nadie mejor que yo» | VIDEO

Cristiano Ronaldo ha forjado una trayectoria que lo sitúa entre los futbolistas más destacados de la historia. Con conquistas en las ligas más importantes de Europa, récords como máximo artillero del Real Madrid y la selección de Portugal, además de cinco Balones de Oro, su legado es incuestionable.

Aunque reconoce la grandeza de leyendas como Lionel Messi, Diego Maradona y Pelé, el astro portugués no duda en considerarse a sí mismo como el mejor de todos los tiempos. Para Ronaldo, su trayectoria y sus logros lo sitúan por encima de cualquier otro futbolista, destacando su disciplina y dedicación como los pilares de su éxito.

En una entrevista con La Sexta, ‘CR7’ dejó clara su postura al ser consultado sobre su lugar en la historia del fútbol. “¿Eres el mejor jugador de la historia? Yo creo que sí, sinceramente. Yo no vi a nadie mejor que yo, lo digo de corazón”, afirmó con seguridad, reafirmando su confianza en su talento y en el impacto que ha dejado en el deporte.

CRISTIANO RONALDO SOBRE LOS 1000 GOLES: «LA GENTE ESTÁ PESADA»

Cristiano Ronaldo habló sobre la posibilidad de alcanzar los 1,000 goles en su carrera y expresó su sensación de que sus anotaciones con el Al-Nassr no son suficientemente valoradas.

El delantero portugués, que continúa ampliando su legado en el fútbol, resaltó que cada gol tiene importancia, independientemente de la liga o el torneo en el que se logre.

«La gente está pesada con los 1000 goles. Estoy haciendo muchos goles y la gente no valora mis goles, solo dicen ‘faltan 85’ no me gusta eso. No me gusta. Las cosas tienen que pasar de una forma natural. Si haces 920 o 930 goles, soy el mejor de la historia en marcar goles. Si llego a los 1.000, de p… madre. No sé si voy a llegar, si un día me despierto desmotivado«, concluyó

