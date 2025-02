Peruanos en el mundo: estos son los futbolistas que cambiaron de equipo en este mercado

La ventana de transferencias se encuentra llegando a su fin, y durante el mes de enero e inicios de febrero, varios futbolistas peruanos cambiaron de equipo. Esta vez, no solo se trata de nombres conocidos, sino también de jugadores que han dado un paso importante en sus carreras al mudarse a nuevas clubes y ligas.

A continuación, te presentamos a los futbolistas peruanos o de ascendencia incaica que han cambiado de equipo en este mercado de fichajes, comenzando nuevas etapas en sus carreras profesionales. ¿Podrán obtener la regularidad esperada?

Gianluca Lapadula, delantero peruano, decidió cambiar de aires tras no contar con minutos en Cagliari. En busca de mayor continuidad, el atacante optó por unirse al Spezia, equipo de la Serie B de Italia. Con este nuevo paso en su carrera, Lapadula espera recuperar su mejor nivel futbolístico y retomar el protagonismo en la Selección Peruana.

El volante peruano, recientemente, dio un paso importante en su carrera al mudarse de Suecia a Grecia. Procedente del Malmö, donde conquistó múltiples títulos a nivel local, Peña llega al nuevo club por petición del entrenador Răzvan Lucescu. El mediocampista, que vestirá el dorsal 4, espera aportar su experiencia y talento en su nueva aventura en la Superliga griega.

Jefferson Cáceres vivirá su primera experiencia en el fútbol internacional tras superar las exigentes pruebas en el Sheffield United, equipo que compite en la Championship del Reino Unido. El volante, nacido en 2002, se unirá a la institución británica con la esperanza de mostrar su talento y dar el salto a una liga de gran nivel. Este paso marca un hito importante en su carrera, abriendo las puertas a nuevas oportunidades en el fútbol europeo.

His name is Jefferson. 🇵🇪 pic.twitter.com/UHEy7U6OrB