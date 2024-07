¿Cuándo empieza el Torneo Clausura y cuál es la programación de la fecha 1?

Luego de disfrutar de la Eurocopa y Copa América, la Liga 1 vuelve para deleite de todos los aficionados peruanos. Pues luego de que Universitario gane el Torneo Apertura, ahora es turno del Torneo Clausura para que conozca a su nuevo ganador.

En esta nota de Latina Noticias, conoce cuándo inicia el Torneo Clausura y cuáles son los partidos que se jugarán en la fecha 1, más aún con la presencia de Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y más.

¿CUÁNDO EMPIEZA EL TORNEO CLAUSURA?

El reinicio de la Liga 1 con el Torneo Clausura se dará este viernes 12 de julio a partir de la 1 de la tarde. Y es que según la programación del campeonato, el primer encuentro es el de Unión Comercio vs Chankas en Tarapoto.

¿PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 1 DEL TORNEO CLAUSURA?

La Liga 1 anunció la programación de la fecha 1 del Torneo Clausura. Conoce cuáles son los partidos para el fin de semana.

Viernes 12 de julio

1:00 pm | Unión Comercio vs Chankas CYC

3:15 pm | ADT Tarma vs Sporting Cristal

7:00 pm | Deportivo Garcilaso vs UTC Cajamarca

Sábado 13 de julio

1:00 pm | Comerciantes Unidos vs Cienciano

3:30 pm | César Vallejo vs Alianza Lima

6:00 pm | Universitario vs Carlos A. Mannucci

Domingo 14 de julio

1:00 pm | Alianza Atlético vs Atlético Grau

3:00 pm | Sport Boys vs Sport Huancayo

3:15 pm | Cusco FC vs Melgar