¡Empieza el proceso! Alianza Lima presentó a su nuevo DT Pablo Guede: “El objetivo es salir campeón”

Alianza Lima empieza el camino deportivo de cara a la temporada 2026, año en el que club celebra su 125° aniversario. En La Victoria, son conscientes que el club no puede estar un año más sin alcanzar el título nacional, por ello presentaron a su nuevo entrenador, Pablo Guede.

El técnico argentino llega como reemplazo de Néstor “Pipo” Gorosito, quien no alcanzó el campeonato nacional, pero llevó al club íntimo a disputar los cuartos de final de la Copa Sudamericana, clasificación que alcanzó tras superar la fase previa de la Copa Libertadores, dejando el camino a importantes equipos como Grémio de Brasil y Boca Juniors de Argentina, y alcanzando el tercer lugar del grupo D del torneo más importante a nivel de clubes de Conmebol.

LA PALABRA DE PABLO GUEDE

En sus primeras declaraciones, Pablo Guede señaló estar feliz por empezar un nuevo reto en su carrera profesional: “Agradecido con Franco por haberme elegido, la verdad es que estoy muy feliz, muy contento, muy ilusionado con el desafío de este año”.

Asimismo, Guede mencionó que el objetivo es claro, salir campeones: “Hablé con varios jugadores, lo tienen muy claro. Lo que me transmitieron es un compromiso que este año tenemos que salir campeones y vamos a salir campeones. Fue lo que me comentaron, eso a mí me pone muy contento”.

Consultado por el futuro de los jugadores Pablo Lavandeira y Alan Cantero, el técnico señaló que es un tema que todavía no está definido, tras conversaciones con la directiva se les notificará a los jugadores la decisión final sobre su continuidad.

EL ESTILO DE JUEGO, LIBERTADORES Y EL DEBUT ANTE INTER MIAMI

Pablo Guede señaló que sus equipos siempre gustan de atacar, aunque todavía no tiene definido si jugará con uno o dos delanteros, la decisión la tomará una vez se cierren los fichajes y se pueda conocer el plantel completo.

Sobre el debut con el equipo de Lionel Messi, Inter Miami, Pablo Guede mencionó que es importante la gestión del club para enfrentarse a jugadores de talla mundial. “Es espectacular que en los 125 años del club se le pueda regalar ese partido a los aficionados teniendo al mejor jugador del mundo. Todos tenemos la misma sensación de alegría de poder jugar ese partido de presentación sin dejar de ser un partido de pretemporada”, señaló.

Finalmente, Guede mencionó que pelearon con uñas y dientes su permanencia en la Copa Libertadores: “Cuando eres el equipo más importante del país, estás obligado a competir en todo. Tenemos que estar preparados para todo física y mentalmente, tenemos muy claro que el objetivo es salir campeón. No vamos a dejar de competir en la Copa Libertadores con uñas y dientes. Vamos a ser lo que sea porque somos Alianza. Tenemos la responsabilidad de no regalar nada en ese sentido”, indicó.

