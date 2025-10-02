Revisa con tu DNI si tu casa califica como pobre, de acuerdo con el Sisfoh

Los peruanos ahora tienen la posibilidad de conocer su condición socioeconómica directamente a través de su Documento Nacional de Identidad (DNI), gracias al Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

Por esta razón, en la siguiente nota de Latina Noticias, te comentamos todos los detalles sobre cómo revisar el estado social y económico en la que te encuentras. Estas pueden ser pobreza extrema, clase media o alta.

CONSULTA TU CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA EN SENCILLOS PASOS

A continuación, te dejamos los pasos que debes tomar en cuenta para que verifiques, con tan solo tu DNI, la condición socioeconómica en la que te encuentras.

Ingresa al sitio web del Sisfoh

Accede a la página oficial del Sisfoh mediante el enlace proporcionado: www.midis.gob.pe/padron. En la página encontrarás un formulario donde deberás ingresar tu número de DNI y el código de seguridad que se muestra en la pantalla.

Haz clic en “consultar”

Una vez que hayas ingresado toda la información requerida, presiona el botón de “consultar”.

Mira el resultado de la consulta

El sistema procesará la información y te mostrará en qué categoría socioeconómica se encuentra tu hogar. Las categorías pueden ser: no pobre, pobre o en situación de pobreza extrema.

De esta manera, se te brindará una evaluación precisa del estado socioeconómico del hogar, lo que puede ser de gran ayuda para acceder a programas de asistencia social y beneficios dirigidos a aquellos en situación de vulnerabilidad económica.

¿QUÉ PASA SI NO ESTÁS REGISTRADO EN EL SISFOH?

Es posible que el resultado de tu búsqueda en la página web del Sisfoh te indique que no estás registrado en el Padrón General de Hogares del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), por lo cual, no cuentas con Clasificación Socioeconómica (CSE).

Si consideras que tu hogar se encuentra en situación de pobreza o de pobreza extrema y que debe figurar en el mencionado padrón, debes acudir a la Unidad Local de Empadronamiento de la municipalidad de tu distrito para presentar una Solicitud de Obtención de la CSE.

El trámite es sencillo y gratuito. Solo debes llevar el original del DNI o Carné de Extranjería de todos los integrantes del hogar, así como un recibo de luz (en caso cuentes con este servicio) con una antigüedad no mayor a los 3 meses.

La obtención de la CSE demora como máximo 25 días hábiles para zonas urbanas y 40 días hábiles para zonas rurales.

VIDEO RECOMENDADO