St. Louis City se enfrentará a New England Revolution por la semana 25

Por la semana 25 del torneo Estados Unidos – MLS 2024, St. Louis City y New England Revolution se enfrentan el sábado 7 de septiembre desde las 18:30 horas, en el Gillette Stadium.

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

New England Revolution no pudo ante Real Salt Lake en el America First Field. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 11 goles y logró anotar 8 a sus rivales.

St. Louis City venció 2-1 a LA Galaxy en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 2 y ha perdido 2, con 8 goles en el arco rival y 12 en su portería.

Próximos partidos de New England Revolution en Estados Unidos – MLS 2024

Semana 26: vs Orlando City SC: 14 de septiembre – 18:30 horas

Semana 27: vs CF Montréal: 18 de septiembre – 18:30 horas

Semana 27: vs Charlotte FC: 21 de septiembre – 18:30 horas

Semana 28: vs Nashville SC: 28 de septiembre – 18:30 horas

Semana 29: vs Houston: 2 de octubre – 19:30 horas

Próximos partidos de St. Louis City en Estados Unidos – MLS 2024

Semana 26: vs Minnesota United: 14 de septiembre – 19:30 horas

Semana 27: vs San José Earthquakes: 21 de septiembre – 21:30 horas

Semana 28: vs Sporting Kansas City: 28 de septiembre – 19:30 horas

Semana 29: vs Los Angeles FC: 2 de octubre – 21:30 horas

Semana 29: vs Houston: 5 de octubre – 19:30 horas

Horario New England Revolution y St. Louis City, según país