Así quedaron los grupos del Mundial 2026 tras el sorteo

Este viernes 5 de diciembre se realizó el sorteo del Mundial 2026. Con la presencia de jugadores, técnicos y más referentes del fútbol mundial, se conocieron los 12 grupos que jugarán el mundial el próximo año desde el mes de junio.

Con México, Canadá y Estados Unidos como cabezas de grupos, así quedaron las selecciones en el sorteo realizado en Washington. Mira todos los detalles en la web de Latina Noticias.

ESTOS SON LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, UEFA Play-Off 4

Grupo B: Canadá, UEFA Play-Off 1, Qatar, Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Grupo D: EE. UU., Paraguay, Australia, UEFA Play-Off 3

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, UEFA Play-Off 2, Túnez

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, FIFA Play-Off 2, Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K: Portugal, FIFA Play-Off 1, Uzbekistán, Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

