Aston Villa supera por 3-1 a Wolverhampton tras dar vuelta el partido

Wolves no pudo sacar el triunfo ante el anfitrión Aston Villa y cayó 3-1 en el partido válido por la fecha 5 del torneo Inglaterra – Premier League 2024-2025. El marcador se abrió con un certero remate del volante de Wolverhampton, Matheus Cunha, a los 24 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Aston Villa reaccionó tras una jugada (27′ 2T) y fue Ollie Watkins quien logró igualar las cosas. El ímpetu del equipo de Unai Emery no se detuvo y, con otra jugada, no solo pudo tomar la delantera a través de Ezri Konsa (42′ 2T), sino que también pudo garantizar una ventaja amplia y concluyente cuando Jhon Durán se apoderó del balón y determinó el 3 a 1 con un remate en el minuto 48 del segundo tiempo.

Ezri Konsa fue la figura del partido. El zaguero de Aston Villa fue importante por anotar 1 gol y ganar 4 pelotas.

También fue importante Ollie Watkins. El delantero de Aston Villa marcó 1 gol, remató al arco contrario en 3 oportunidades y realizó 8 pases correctos.

El defensor Rayan Ait Nouri de Wolverhampton sacó a bailar al volante Morgan Rogers de Aston Villa y le tiró un caño a los 43 minutos de la primera etapa.

El director técnico de Aston Villa, Unai Emery, planteó una estrategia 4-5-1 con Emiliano Martínez en el arco; Ezri Konsa, Diego Carlos, Pau Torres y Lucas Digne en la línea defensiva; Amadou Onana, Youri Tielemans, John McGinn, Morgan Rogers y Jacob Ramsey en el medio; y Ollie Watkins en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Gary O’Neil se pararon con un esquema 4-5-1 con Sam Johnstone bajo los tres palos; Nélson Semedo, Yerson Mosquera, Craig Dawson y Rayan Ait Nouri en defensa; Mario Lemina, André Trindade, João Gomes, Jean-Ricner Bellegarde y Matheus Cunha en la mitad de cancha; y Jörgen Larsen en la delantera.

El árbitro Tim Robinson fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Aston Villa visitará a Ipswich Town y Wolves jugará de local frente a Liverpool en el estadio Molineux Stadium.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 12 puntos y en el tercer lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 1 unidad y ocupa el vigésimo lugar en el torneo.

Cambios en Aston Villa

45′ 2T – Salieron John McGinn por Ian Ethan Maatsen y Lucas Digne por Leon Patrick Bailey

61′ 2T – Salieron Amadou Zeund Georges Ba Mvom Onana por Ross Barkley y Jacob Ramsey por Jhon Jader Durán Palacios

98′ 2T – Salió Oliver George Arthur Watkins por Emiliano Buendía Stati

Amonestados en Aston Villa:

27′ 1T Pau Torres (Insultar o desaprobar al árbitro), 19′ 2T Unai Emery (Insultar o desaprobar al árbitro) y 29′ 2T Morgan Rogers (Conducta antideportiva)

Cambios en Wolverhampton

64′ 2T – Salió Jörgen Strand Larsen por Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes

70′ 2T – Salió Jean-Ricner Bellegarde por Rodrigo Martins Gomes

81′ 2T – Salieron Yerson Mosquera Valdelamar por Santiago Ignacio Bueno Sciutto y João Victor Gomes da Silva por Thomas Glyn Doyle

Amonestados en Wolverhampton: