Nacional vs. Universitario: ¿Día, hora y dónde ver el partido por Copa Libertadores?

Universitario de Deportes visita a Nacional en partido válido por la cuarta quinta de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los cremas irán por su segundo triunfo del campeonato este miércoles 20 de mayo en el Estadio Gran Parque Central, ubicado en Montevideo, Uruguay.

La U viene de perder de visita 1-2 ante Coquimbo Unido, en choque por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores, ubicándose tercero de su grupo con 4 puntos. En tanto, por el torneo local, viene de perder 0-1 ante Atlético Grau y se ubica cuarto en el Torneo Apertura.

Por su parte, Nacional viene de caer por goleada 0-3 de visita ante Tolima; y por el campeonato uruguayo, donde se ubica séptimo, viene de ganar de visita 1-2 a Torque.

¿A QUÉ HORA JUEGA NACIONAL VS. UNIVERSITARIO?

Universitario y Nacional se enfrentan este miércoles 20 de mayo en el Estadio Gran Parque Central a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana). Los hinchas cremas y uruguayos asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER COQUIMBO VS. UNIVERSITARIO?

El partido entre Coquimbo y Universitario va por la señal de ESPN. Además, vía streaming, se podrá apreciar por Disney+. Además, podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

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