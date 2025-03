Paolo Guerrero y el jalón en el área que no se repitió en la transmisión del Perú vs Venezuela [VIDEO]

La selección peruana cayó por la mínima diferencia ante su similar de Venezuela en partido válido por la fecha 14 de las Eliminatorias. Lamentablemente, el partido estuvo plagado de jugadas polémicas, todas cobradas en contra de Perú. Una de ellas fue un claro jalón en contra de Paolo Guerrero, acción que no se volvió a repetir durante la transmisión del encuentro.

En redes sociales, fue muy criticada esta situación y hasta se publicó el video del momento exacto en el que se produjo la falta dentro del área contra Paolo Guerrero. Por increíble que parezca, esta jugada no fue sancionada como penal, el VAR no lo revisó y los encargados venezolanos de la transmisión no repitieron la jugada.

De haberse decretado el disparo penal, Perú hubiera tenido una inmejorable oportunidad para empatar el partido y, de persistir ese marcador, de mantener mejores chances de alcanzar el séptimo puesto de las Eliminatorias, que da acceso al repechaje mundialista.

