Estados Unidos – MLS: New England Revolution vs New York Red Bulls Semana 6

New England Revolution recibirá a New York Red Bulls, en el marco de la semana 6 del torneo Major League Soccer 2025, el próximo sábado 29 de marzo a partir de las 13:30 horas, en el Gillette Stadium.

Así llegan New England Revolution y New York Red Bulls

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de New England Revolution en Estados Unidos – MLS

New England Revolution viene de vencer a New York City FC con un marcador de 1-2. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 1.

Últimos resultados de New York Red Bulls en Estados Unidos – MLS

New York Red Bulls viene de derrotar a Toronto FC con un marcador 2 a 1. En los últimos 3 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 2 encuentros. Anotó 6 goles y le han convertido 4 en su arco.

Jugadas 2 jornadas del campeonato, New England Revolution aún no pudo encontrar la victoria jugando en el estadio Gillette Stadium.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 3 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 8 de junio, en el torneo Estados Unidos – MLS 2024, y el marcador favoreció a New England Revolution con un marcador de 1-0.

Próximos partidos de New England Revolution en Estados Unidos – MLS 2025

Semana 7: vs FC Cincinnati: 5 de abril – 20:30 (hora Argentina)

Semana 8: vs Atlanta United: 12 de abril – 15:30 (hora Argentina)

Semana 9: vs New York City FC: 19 de abril – 20:30 (hora Argentina)

Semana 10: vs Charlotte FC: 26 de abril – 20:30 (hora Argentina)

Semana 11: vs Toronto FC: 3 de mayo – 17:30 (hora Argentina)

Próximos partidos de New York Red Bulls en Estados Unidos – MLS 2025

Semana 7: vs Chicago Fire: 5 de abril – 20:30 (hora Argentina)

Semana 8: vs Orlando City SC: 12 de abril – 17:30 (hora Argentina)

Semana 9: vs DC United: 19 de abril – 20:30 (hora Argentina)

Semana 10: vs CF Montréal: 26 de abril – 17:30 (hora Argentina)

Semana 11: vs Inter Miami: 3 de mayo – 20:30 (hora Argentina)

Horario New England Revolution y New York Red Bulls, según país