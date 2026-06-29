Paraguay hizo historia al eliminar a Alemania y las redes explotaron con estos memes
La selección de Paraguay hizo historia en la Copa del Mundo al vencer en tanda de penales a Alemania por 4-3. En los 90 minutos reglamentarios y los 30 suplementarios, ambas escuadras igualaron 1-1. Esto no pasó desapercibido para los hinchas del fútbol que reaccionaron con diversos memes.
Nadie podrá contra el poderoso Paraguay pic.twitter.com/kZepq4zEUe
— El Chiqui Mafia (@chiquimafia__) June 29, 2026
La selección de Paraguay entrando a 16vos de final para enfrentar hoy a Alemania. pic.twitter.com/DKMTbBvBfr
— 𝓔𝓵 𝓖𝓾𝓲𝓼𝓱𝓮 🇵🇾🇦🇷🌪️🐔 (@Mbaretense) June 29, 2026
Paraguay aguantando 120 minutos ante Alemania pic.twitter.com/Qf6DYZn9tA
— Carlos Figueredo (@Carsperi) June 29, 2026
yo gritando el gol de paraguay sabiendo que en el prode puse que perdian pic.twitter.com/9Xl1v4odj9
— Jim Halpert Argento (@sapillopillo) June 29, 2026
🇵🇾🏆 PARAGUAY ELIMINÓ A ALEMANIA EN 16VOS DE LA COPA DEL MUNDO.
GRITALO GORDO GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL pic.twitter.com/cRs66G7YHR
— LACOBRAAA Out of Context (@OOC_LACOBRAAA) June 29, 2026
Paraguay marcando a Sane y a Habertz con el 5 de Lanus pic.twitter.com/Xsp6Z4B660
— Pollismo (@PollismoPostin) June 29, 2026
“por que estara gritando este pelotudo”
yo yendo a defender el area de paraguay: pic.twitter.com/WR7i7iSrUv
— seo (@seoooo666) June 29, 2026
– Qué haces gordo? Estás ocupado?
+ Yo entrando a defender el área de Paraguay pic.twitter.com/qov5Fj2PcO
— El gordo edición (@GordoEdicion) June 29, 2026
Los de afuera: “Los Argentinos son muy egocéntricos, solo quieren que ganen ellos y nadie más”
Yo festejando que Paraguay eliminó a Alemania: pic.twitter.com/VmJpRpW1A7
— Micha (@ElMichalito) June 29, 2026