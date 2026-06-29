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Deportes

Paraguay hizo historia al eliminar a Alemania y las redes explotaron con estos memes

Deportes
Paraguay hizo historia al eliminar a Alemania y las redes explotaron con estos memes
Felipe Morales
Felipe Morales
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La selección de Paraguay hizo historia en la Copa del Mundo al vencer en tanda de penales a Alemania por 4-3. En los 90 minutos reglamentarios y los 30 suplementarios, ambas escuadras igualaron 1-1. Esto no pasó desapercibido para los hinchas del fútbol que reaccionaron con diversos memes.

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