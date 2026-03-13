Partidos de hoy, viernes 13 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 13 de marzo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 13 DE MARZO
- Liga 1 – Perú
3:00 p.m. | FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos – L1 Max, L1 Play, Fanatiz, Movistar Deportes
- LaLiga – España
3:00 p.m. | Alavés vs Villarreal – Disney+
- Serie A – Italia
2:45 p.m. | Torino vs Parma – Espn – Disney+
- Bundesliga – Alemania
2:30 p.m. | Borussia Mönchengladbach vs St. Pauli – ESPN
- Ligue 1 – Francia
2:45 p.m. | Marsella vs Auxerre – ESPN