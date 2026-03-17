Partidos de hoy, martes 17 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 17 de marzo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 17 DE MARZO
- Champions League – UEFA
12:45 p.m. | Sporting Lisboa vs Bodo Glimt – ESPN – Disney
3:00 p.m. | Arsenal vs Leverkusen – ESPN – Disney
3:00 p.m. | Manchester City vs Real Madrid – ESPN – Disney
3:00 p.m. | Chelsea vs PSG – ESPN – Disney
- Liga de Argentina
5:00 p.m. | Lanús vs Newell’s – ESPN – Disney
7:15 p.m. | Central Córdoba vs Deportivo Riestra – ESPN – Disney
7:15 p.m. | Gimnasia y Esgrima vs Estudiantes – ESPN – Disney
- Copa de Brasil
5:00 p.m. | Nova Iguazu vs Fortaleza
5:30 p.m. | Sao Bernardo vs Ceará
7:30 p.m. | Sport Recife vs Athletic MG
7:30 p.m. | Portuguesa vs Paysandu
7:30 p.m. | Londrina vs Operario