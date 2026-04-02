Partidos de hoy, jueves 2 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 2 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 2 DE ABRIL
- Brasileirao – Brasil
5:00 p.m. | Chapecoense vs Atlético Mineiro – L1 Play
5:00 p.m. | Santos vs Remo – L1 Play
7:30 p.m. | Bragantino vs Flamengo – L1 Play
7:30 p.m. | Palmeiras vs Gremio – L1 Play
- Liga Profesional – Argentina
1:00 p.m. | Barracas Central vs Sarmiento – TyC Sports
3:30 p.m. | Tigre vs Independiente Rivadavia – TyC Sports
6:30 p.m. | Talleres vs Boca Juniors – TyC Sports
- Champions League Femenina – UEFA
11:45 a.m. | Barcelona vs Real Madrid – ESPN 2, Disney
2:00 p.m. | Lyon vs Wolfsburgo – ESPN 2, Disney+