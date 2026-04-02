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Partidos de hoy, jueves 2 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO

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Partidos de hoy, jueves 2 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, jueves 2 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 2 DE ABRIL

  • Brasileirao – Brasil

5:00 p.m. | Chapecoense vs Atlético Mineiro – L1 Play

5:00 p.m. | Santos vs Remo – L1 Play

7:30 p.m. | Bragantino vs Flamengo – L1 Play

7:30 p.m. | Palmeiras vs Gremio – L1 Play

  • Liga Profesional – Argentina

1:00 p.m. | Barracas Central vs Sarmiento – TyC Sports

3:30 p.m. | Tigre vs Independiente Rivadavia – TyC Sports

6:30 p.m. | Talleres vs Boca Juniors – TyC Sports

  • Champions League Femenina – UEFA

11:45 a.m. | Barcelona vs Real Madrid – ESPN 2, Disney

2:00 p.m. | Lyon vs Wolfsburgo – ESPN 2, Disney+

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