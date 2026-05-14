Partidos de hoy, jueves 14 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 14 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 14 DE MAYO
- LaLiga – España
12:00 p.m. | Valencia vs Rayo Vallecano – DSports, DGO
1:00 p.m. | Girona vs Real Sociedad – ESPN 4, Disney+
2:30 p.m. | Real Madrid vs Real Oviedo – DSports, DGO
- Copa Brasil
7:30 p.m. | Vitoria vs Flamengo – DSports, DGO