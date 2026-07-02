Partidos de hoy, jueves 2 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 2 de julio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 2 DE JULIO
- Copa del Mundo
2:00 p.m. | España vs. Austria – Dsports, DGO, Paramount+, DIRECTV
6:00 p.m. | Portugal vs. Croacia – Disney+, Dsports, DGO, Paramount+, América TV, América tvGO
10:00 p.m. | Suiza vs. Argelia – Paramount+, Dsports, DAZN, DGO