Partidos de hoy, martes 30 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 30 de junio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 30 DE JUNIO
- Copa del Mundo
12:00 p.m. | Costa de Marfil vs Noruega – América, DSports, América tvGO, DGO, Disney+, Paramount+
4:00 p.m. | Francia vs Suecia – América, DSports, América tvGO, DGO, Disney+, Paramount+
8:00 p.m. | México vs Ecuador – América, DSports, América tvGO, DGO, Disney+, Paramount+