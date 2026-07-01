Partidos de hoy, miércoles 1 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 1 de julio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 1 DE JULIO
- Copa del Mundo
11:00 a.m. | Inglaterra vs RD Congo – DSports, DGO, Paramount+
3:00 p.m. | Bélgica vs Senegal – América, DSports, América tvGO, DGO, Paramount+
7:00 p.m. | Estados Unidos vs Bosnia – DSports, DGO, Paramount+