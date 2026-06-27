Partidos de hoy, sábado 27 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 27 de junio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 27 DE JUNIO
- Copa del Mundo
4:00 p.m. | Croacia vs Ghana – DSports, DGO, Paramount+
4:00 p.m. | Panamá vs Inglaterra – América, DSports, América tvGO, DGO, Disney+, Paramount+
6:30 p.m. | Congo vs Uzbekistán – DSports, América TV, DGO Paramount+, América tvGO, Disney+
6:30 p.m. | Colombia vs Portugal – DSports, DGO Paramount+
9:00 p.m. | Jordania vs Argentina – DSports, DGO, Paramount+
9:00 p.m. | Argelia vs Austria – DSports, DGO, Paramount+
- Copa de la Liga — Perú
1:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II – Bicolor+
3:15 p.m. | Sporting Cristal vs Unión Comercio – Bicolor+
3:15 p.m. | Comerciantes vs Estudiantil CNI – Bicolor+
6:30 p.m. | Sport Boys vs Cantolao – Bicolor+