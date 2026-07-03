Partidos de hoy, viernes 3 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 3 de julio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 3 DE JULIO
- Copa del Mundo
1:00 p.m. | Australia vs Egipto – Dsports, DGO, Paramount+, DIRECTV
5:00 p.m. | Argentina vs Cabo Verde- Disney+, Dsports, DGO, Paramount+, América TV, América tvGO
8:30 p.m. | Colombia vs Ghana – Paramount+, Dsports, DAZN, DGO