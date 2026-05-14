Partidos y tabla de posiciones del Torneo Apertura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 15

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | Al inicio de la fecha 15 del Torneo Apertura, muchos clubes están en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

RESULTADOS DE LA FECHA 15 DEL TORNEO APERTURA

Como parte de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima visita en el Cusco a Cienciano, Universitario recibe en el Monumental a Atlético Grau, mientras que Sporting Cristal visita a FC Cajamarca.

Viernes 15 de mayo

3:00 p.m. | FC Cajamarca vs. Sporting Cristal

8:00 p.m. | Universitario vs. Atlético Grau

Sábado 16 de mayo

1:00 p.m. | Melgar vs. Sport Huancayo

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. Alianza Atlético

5:45 p.m. | Cienciano vs. Alianza Lima

8:30 p.m. | Sport Boys vs. Cusco FC

Domingo 17 de mayo

11:00 a.m. | ADT vs. Comerciantes Unidos

1:15 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. UTC

3:30 p.m. | Chankas vs. CD Moquegua

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA

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