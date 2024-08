Tras gol agónico, Manchester United fue relegado por Brighton and Hove en una derrota por 2-1

No pudo los Reds en el estadio The Amex y terminó perdiendo por 2 a 1 ante Brighton, en el duelo que disputaron este sábado por la fecha 2 del torneo Inglaterra – Premier League 2024-2025. En el minuto 31 del primer tiempo, Manchester United comenzó perdiendo cuando Danny Welbeck disparó para adelantar a su equipo. Sin embargo, marcó el empate con una jugada de Amad Diallo (14′ de la segunda etapa). El desequilibrio por parte de Brighton and Hove llegó a los 49 minutos de la misma mitad y fue obra de João Pedro a través de un remate de cabeza.

Un momento destacado del partido fue el gol de Danny Welbeck en el minuto 31 del primer tiempo. Después de recibir una asistencia de Kaoru Mitoma, el delantero la colocó al palo izquierdo y abajo. ¡Imposible para el arquero!

Danny Welbeck estrelló un disparo en el palo y desaprovechó la oportunidad de aumentar la diferencia en el minuto 58 del segundo tiempo.

El protagonismo de João Pedro lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Brighton and Hove metió 1 gol, efectuó 13 pases correctos y buscó el arco contrario con 3 disparos.

Otro de los futbolistas clave en el estadio The Amex fue Danny Welbeck. El delantero de Brighton and Hove convirtió 1 gol, pateó 3 veces al arco ante Manchester United y dio 13 pases correctos.

El entrenador de Brighton, Fabian Hürzeler, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Jason Steele en el arco; Jöel Veltman, Jan van Hecke, Lewis Dunk y Jack Hinshelwood en la línea defensiva; James Milner, Billy Gilmour, Yankuba Minteh, João Pedro y Kaoru Mitoma en el medio; y Danny Welbeck en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Erik ten Hag se plantaron con una estrategia 4-5-1 con André Onana bajo los tres palos; Noussair Mazraoui, Harry Maguire, Lisandro Martínez y Diogo Dalot en defensa; Casemiro, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Mason Mount y Marcus Rashford en la mitad de cancha; y Bruno Fernandes en la delantera.

El partido en el estadio The Amex fue dirigido por el árbitro Craig Pawson.

Por la próxima fecha, Brighton visitará a Arsenal. Por otro lado, los Reds recibirán a Liverpool. Los Reds será uno de los protagonistas del clásico inglés, el partido más importante para sus simpatizantes y los de su histórico rival.

El local está puntero con 6 puntos, mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo.

Cambios en Brighton and Hove

72′ 2T – Salió James Philip Milner por Carlos Noom Quomah Baleba

78′ 2T – Salieron Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck por Julio César Enciso Espínola, Bruno Miguel Borges Fernandes por Scott Francis McTominay y Jacob Harry Maguire por Matthijs de Ligt

88′ 2T – Salió Billy Clifford Gilmour por Yasin Abbas Ayari

89′ 2T – Salieron Yankuba Minteh por Georginio Rutter, Kaoru Mitoma por Simon Adingra y Amad Diallo Traoré por Antony Matheus dos Santos

Amonestado en Brighton and Hove:

43′ 2T Jan van Hecke (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Manchester United

45′ 2T – Salió Mason Tony Mount por Joshua Zirkzee

64′ 2T – Salió Marcus Rashford por Alejandro Garnacho Ferreyra

Amonestados en Manchester United: