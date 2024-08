¿Qué opina Jorge Fossati sobre la situación actual de Renato Tapia?

En una reciente entrevista para un medio local, el técnico uruguayo de la Selección Peruana, se pronunció sobre la situación actual del volante Renato Tapia, el cual continúa sin club.

Falta poco para el reinicio de Las Eliminatorias rumbo al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 y el presente de varios seleccionados como Paolo Guerrero y Renato Tapia, es incierto. Jorge Fossati, técnico de la Selección Peruana se pronunció sobre el caso del popular ‘Capitán del Futuro’.

«Lo de Tapia, que no lo tuvimos en la Copa América, seguimos sin tener noticias. Nos comunicamos con él y estuvo a punto de entrenar con un equipo, pero esto ya pasó hace unos días. Será momento después que tenga un club. Esto tampoco es lineal y todo depende de cada uno, de cada caso», mencionó Fossati

Pero no solamente se refirió a la situación de Guerrero y Tapia. Sino también de otro atacante nacional, Gianluca Lapadula, del cual aún no se sabe con certeza si seguirá en el Cagliari, tras lograr el ascenso.

«Gianluca Lapadula, por ejemplo, aún no empieza su liga (Serie A). Ni siquiera sabemos si va a seguir en Cagliari. Juega amistosos y el deterioro que se provoque entre fines de junio y ahora es mínimo. Si no pasa nada raro, estará convocado. Por eso no me encierro en palabras de decir «si no tiene tales partidos«, agregó el DT.

EL MOMENTO DE LA SELECCIÓN PERUANA

Finalmente, el estratega uruguayo también compartió sus impresiones sobre el momento de la Selección Peruana, la cual no logró pasar la fase de grupo de la Copa América, competición en la cual tampoco se logró anotar un gol.

«Creo que vamos por muy buen camino, no solo en la cancha, sino que esto empieza afuera. Si afuera no te portas bien y no tiene la mentalidad, eso se nota en la cnacha. Lo conversamos desde marzo. Ese mes de convivencia fue impecable en cuanto a disciplina y mentalidad de cada uno», finalizó.

