Ricardo Gareca se sometió a prueba de ADN tras demanda de paternidad

Ricardo Gareca, el entrenador de la selección chilena, se sometió recientemente a una prueba de ADN para determinar si es el padre de una mujer llamada Mary Delgado, quien tiene 41 años de edad. Este caso surgió de manera inesperada para el ‘Tigre’, ya que no tenía conocimiento previo de la situación.

El entrenador argentino, quien clasificó con la selección peruana al Mundial Rusia 2018, explicó que la mujer afirma ser su hija de una relación que habría ocurrido hace aproximadamente 40 años. Aunque él no tenía información sobre ello, decidió someterse a la prueba de ADN para aclarar la situación.

En una entrevista al programa argentino ‘A la tarde’, Ricardo Gareca mencionó que siempre ha sido una persona pública y que le hubiera gustado que este asunto se manejara de manera privada.

«Me hubiese gustado que esto agarrase otro curso privado. Soy una persona pública que tiene una familia, que tiene hijos, nietos. Me hubiese gustado que esto se manejara de otra manera. Mi familia está al tanto de todo, yo no oculto nada. Apareció 40 años después. A mí me citaron y no tengo ningún tipo de problemas», remarcó.

Mary Delgado, la mujer que afirma ser hija de Ricardo Gareca, es de nacionalidad uruguaya y tiene actualmente 41 años de edad. La historia salió a la luz en el 2021, pero hasta ahora no ha tenido contacto directo con el entrenador.

Cabe apuntar que el ‘Tigre’ se sometió a la prueba de ADN en Buenos Aires, Argentina. «De esto no sé nada porque era soltero. Si esto llega a ser positivo se verá. Son dos personas adultas. Yo no tuve preaviso de nada. Imagínense que esto ocurrió aparentemente hace 40 años. Siempre fui una persona pública. Yo me hice presente (a la prueba), ella no. Es lo único que puedo decir, nada más», concluyó.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ

VIDEO RECOMENDADO