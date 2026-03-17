Secuestran y asaltan a futbolista de la Roma junto a su familia en su propia casa

El futbolista de la AS Roma, Neil El Aynaoui, fue víctima de un violento asalto en su casa ubicada en Castel Fusano, Italia. Seis delincuentes armados irrumpieron en el domicilio tras forzar una ventana, sorprendiendo al mediocampista mientras se encontraba junto a su familia.

Los atacantes, vestidos de negro y con el rostro cubierto, encañonaron al jugador y a sus familiares, entre ellos su madre, pareja y hermano, y los encerraron en una habitación para ejecutar el robo. Según reportes, sustrajeron joyas, bolsos de lujo y un reloj Rolex, con un valor aproximado de 10 mil euros.

Tras el asalto, los delincuentes lograron huir. Agentes de la Policía Estatal italiana iniciaron un operativo de investigación para dar con los responsables. Afortunadamente, ninguna de las víctimas resultó herida.

El Aynaoui, internacional con Marruecos, llegó al club italiano en la temporada 2025-2026 tras destacar en el Lens de Francia.

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