Selección Peruana: los grandes ausentes en la primera convocatoria de Mano Menezes para los amistosos

La primera lista de convocados de Mano Menezes como técnico de la Selección Peruana de Fútbol dejó varias sorpresas y nombres importantes fuera del equipo. La nómina presentada para los próximos amistosos internacionales ante Selección de Senegal y Selección de Honduras marca el inicio de una nueva etapa en la ‘Bicolor’.

Entre las ausencias más llamativas aparecen referentes de los últimos procesos como Renato Tapia y Paolo Guerrero, dos futbolistas que han sido piezas importantes en convocatorias anteriores. A ellos se suman Luis Advíncula, Gianluca Lapadula y Sergio Peña, jugadores con experiencia internacional que tampoco fueron considerados en esta ocasión.

LOS FUTBOLISTAS QUE NO FUERON CONVOCADOS

La lista de ausentes también incluye a Felipe Chávez, quien milita en el 1. FC Köln de Alemania, y al defensor Anderson Santamaría, actualmente en Universitario de Deportes.

En el torneo local también destacan las ausencias de Luis Ramos y Paolo Guerrero, ambos de Alianza Lima, así como Martín Távara y Maxloren Castro, futbolistas de Sporting Cristal.

La ausencia de estos jugadores refleja que el nuevo comando técnico busca evaluar alternativas y renovar parte del plantel. Los amistosos ante Senegal y Honduras serán clave para que Mano Menezes empiece a definir la base de su equipo en la Selección Peruana.

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