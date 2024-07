Semifinales, Copa América 2024: cuándo se juega, fecha, horarios y clasificados

Ya se conocen a los cuatro clasificados a las semifinales de la Copa América 2024. A continuación, en Latina Noticias, te contamos cuándo se juega esta etapa del torneo Conmebol, quiénes son las selecciones que siguen en carrera, las fechas, horarios y más detalles.

RESULTADOS CUARTOS DE FINAL COPA AMÉRICA

Argentina 1(4)-(2)1 Ecuador

Venezuela 1(3)-(4)1 Canadá

Colombia 5-0 Panamá

Uruguay 0(4)-(2)0 Brasil

CLASIFICADOS A SEMIFINALES COPA AMÉRICA

Canadá

Argentina

Colombia

Uruguay

SEMIFINALES, COPA AMÉRICA: PARTIDOS, LLAVES Y HORARIOS

7:00 p.m. | Argentina vs. Canadá

7:00 p.m. | Uruguay vs. Colombia

¿CUÁNDO SE JUEGA LAS SEMIFINALES DE COPA AMÉRICA?

El partido entre Argentina vs. Canadá se disputará el martes 9 de julio en el MetLife Stadium, mientras que el duelo entre Uruguay vs. Colombia se jugará un día después, el miércoles 10 de julio, en el Bank of America Stadium.