¿Vuelve Fossati a Universitario? El técnico rompió su silencio

Universitario de Deportes busca técnico tras la salida de Fabián Bustos, quien dejó el cargo para asumir la dirección técnica de Olimpia de Paraguay. Uno de los nombres que ha comenzado a sonar con fuerza es el del uruguayo Jorge Fossati, quien ya dirigió al conjunto crema en la temporada 2023.

El experimentado entrenador charrúa habló con la prensa paraguaya y se refirió a su posible regreso al banquillo de Universitario. Si bien aclaró que no existe una propuesta formal, admitió que sí hubo un acercamiento extraoficial por parte del club.

“Por el momento, oficialmente no hay nada. Hubo contactos informales”, reveló Fossati en una entrevista concedida al programa El Extra de Fútbol a lo Grande, transmitido por NPY y Radio Monumental.

Fossati se proclamó campeón nacional con Universitario en el 2023.

El técnico fue enfático al señalar que no le gusta entrar en el terreno de las especulaciones. “No me gusta hablar por hablar ni vender humo. Lo concreto es que conmigo no se han comunicado directamente, pero sí hubo un contacto indirecto”, detalló.

Fossati también se refirió a la reciente salida de Bustos y mostró comprensión sobre los tiempos del club. “Recién se confirmó lo de Bustos a Olimpia y supongo que en Universitario aún están evaluando la situación”, indicó.

A sus 71 años, Fossati dejó abierta la posibilidad de volver a dirigir al cuadro estudiantil, aunque aclaró que todo depende de la

