WrestleMania 41: fecha, hora, cartelera oficial y dónde ver el evento de WWE

Todo está listo para el evento más importante y grande del año en la WWE: Wrestlemania 41 llega con dos noches de pura emoción. Este sábado 19 y domingo 20 de abril, el Allegiant Stadium de Las Vegas albergará el esperado espectáculo.

La cartelera promete emociones al máximo nivel con combates estelares, el regreso de John Cena y la presencia de figuras de primer nivel como Roman Reigns, CM Punk y Cody Rhodes. Todo está listo para dos jornadas que marcarán historia dentro del universo de la WWE.

A pocos días del espectáculo, la compañía reveló la programación oficial: siete luchas para el sábado 19 de abril, con cuatro campeonatos en juego, y seis más para el domingo 20, también con cuatro títulos en disputa. En total, serán 13 combates que prometen encender al público.

Uno de los momentos más esperados es el retorno de John Cena, una de las leyendas más queridas de la compañía. Además, duelos protagonizados por Reigns, Punk y Rhodes ya figuran entre los más comentados por los fanáticos en redes sociales.

Por ahora, queda una lucha pendiente por confirmarse. Randy Orton aún no tiene rival, luego de que Kevin Owens fuera descartado por una lesión. Se espera que en los próximos días se anuncie quién enfrentará al «Apex Predator».

Wrestlemania 41 se perfila como una edición histórica, con una producción de alto nivel y un despliegue global que reunirá a miles de espectadores en Las Vegas y millones de seguidores a través de plataformas digitales y transmisión en vivo.

