Valentina Shevchenko lista para UFC 322: revela debilidades de Weili Zhang, su preparación y su amor por el Perú

La campeona de peso mosca femenino de la UFC, Valentina Shevchenko, brindó una entrevista exclusiva antes de su esperada pelea contra la china Weili Zhang en UFC 322, evento que se realizará este sábado 15 de noviembre en el Madison Square Garden a las 9 p.m. (hora peruana). La luchadora habló sobre su preparación, su visión de la competencia y el cariño que aún guarda por el Perú.

Shevchenko evitó proclamarse como la mejor peleadora de MMA de todos los tiempos, pese a que una victoria sobre Zhang podría consolidarla en esa posición. “Nunca he sido de decir eso de mí misma. Mi enfoque es ganar la pelea y ser mejor que ayer. Que los fans decidan”, afirmó.

Sobre su preparación, destacó que ha tenido un campamento exigente, con entrenamientos en Tailandia, Las Vegas, El Paso y Nueva York. Aseguró que llega en su punto más alto de velocidad y potencia, y adelantó que ha identificado debilidades en el juego de Zhang que piensa aprovechar el día de la pelea.

La excampeona también indicó que sigue encontrando nuevos retos en su carrera. “Nunca es suficiente. Cuando llegas a la cima, siempre aparece otro desafío”, comentó. En cuanto a un eventual enfrentamiento con Amanda Nunes, fue clara: solo aceptaría una pelea si la brasileña regresa en su mejor nivel.

Shevchenko también opinó sobre el momento que vive la UFC, señalando que los campeones actuales ya son las principales figuras de la organización. Sobre el histórico evento que se planea realizar en la Casa Blanca, dijo que le encantaría participar, pero que todo dependerá de lo que ocurra después de UFC 322.

Durante la entrevista, recordó con cariño los ocho años que vivió en el Perú, tanto en Lima como en la Amazonía. Destacó la calidez de la gente y las experiencias que marcaron su formación. “Pasaba las tardes pescando pirañas en el Amazonas. La cultura y la gente son maravillosas”, dijo. Además, se mostró orgullosa de haber contribuido al crecimiento del Muay Thai en el país.

Finalmente, Shevchenko habló sobre la importancia de viajar para los jóvenes artistas marciales, destacando que entrenar en diferentes culturas y con distintos estilos enriquece enormemente la formación. También mencionó que lugares como Tailandia, la Polinesia Francesa y Samoa Americana han sido destinos especiales en su recorrido. Respecto a una posible pelea futura con Mackenzie Dern, aseguró que es una gran atleta, pero que por ahora está enfocada únicamente en las defensas que tiene por delante.

VIDEO RECOMENDADO