Alejandra Baigorria defiende su relación con Said Palao tras reaparecer juntos en nuevo proyecto

Alejandra Baigorria y Said Palao reaparecieron públicamente durante la presentación de un nuevo proyecto empresarial, donde confirmaron que su relación continúa pese a la reciente polémica que protagonizaron.

Aunque el evento estaba enfocado en el lanzamiento de su emprendimiento, la empresaria fue consultada sobre las imágenes que generaron rumores de una supuesta infidelidad por parte de su esposo. Lejos de evitar el tema, Baigorria respondió con firmeza y cuestionó que se insistiera en un asunto que, según afirmó, ya quedó atrás.

“Yo creo en la palabra de Said. Si no creyera en él, no estaría con él“, sostuvo. Además, aseguró que lo ocurrido fue conversado únicamente entre ambos y que la confianza dentro de su matrimonio nunca llegó a romperse.

Durante la conferencia también defendió su decisión de perdonar y afirmó que, si una persona decide continuar con su pareja, debe hacerlo dejando atrás el pasado. Asimismo, confirmó que sus planes de convertirse en madre siguen en pie.

El momento más tenso ocurrió cuando una reportera insistió en preguntarle a Baigorria sobre las imágenes difundidas semanas atrás. La empresaria pidió que no se emitieran afirmaciones sin pruebas y reiteró que la presentación estaba centrada en su nuevo emprendimiento.

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