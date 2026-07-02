Ariel Bracamonte vuelve al Perú para revivir el caso de Miriam Feffer tras 20 años de su asesinato

Han pasado casi 20 años desde el asesinato de la empresaria Miriam Feffer, un crimen ocurrido en su vivienda de San Isidro que conmocionó al Perú y marcó a toda una familia. Ahora, su hijo Ariel Bracamonte anunció su regreso al país para presentar un podcast en el que reconstruirá el caso y buscará responder las preguntas que, según afirma, aún permanecen sin resolver.

Mediante un video subido en sus redes sociales, Bracamonte explicó que volverá a revisar expedientes, testimonios y cada una de las investigaciones que rodearon el asesinato de su madre, ocurrido el 15 de agosto de 2006. En 2009, el sicario colombiano Alejandro Trujillo Ospina fue condenado a 35 años de prisión tras confesar el asesinato. Sin embargo, nunca se logró determinar quién ordenó el crimen.

El caso también enfrentó públicamente a Ariel y a su hermana Eva Bracamonte. Aunque ambos fueron investigados durante el proceso, en 2015 el Poder Judicial absolvió a Eva y a Liliana Castro al no encontrar pruebas concluyentes en su contra.

Con esta nueva producción, Ariel Bracamonte buscará volver sobre uno de los casos policiales más impactantes del país y compartir su propia reconstrucción de los hechos que marcaron su vida.

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